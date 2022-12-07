Fenerbahçe'de 5 milyon avroya 2 ayrılık!

Takıma takviye yapmak için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer bütçesini kiralık olarak Augsburg'da forma giyen Mergim Berisha'dan sağlayacak.

MERGIM BERISHA'DAN 4 MİLYON AVRO GELECEK

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ancak Augsburg formasıyla 10 maçta 7 kez (3 gol- 4 asist) skora etki etmeyi başaran Mergim Berisha, sarı-lacivertli kulübe ocak ayında 4 milyon avro kazandıracak gibi görünüyor.

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BERISHA'DAN GELECEK PARA FORVET YA DA STOPERE GİDECEK

Bundesliga ekibi, performansından memnun kaldığı Alman golcünün bonservis ücretini ödeme kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi, gelecek bu parayla ilk olarak forvet ya da stoper hamlesi yapmayı planlıyor.

YERLİ STOPER ADAYLARI: SAMET AKAYDIN VE KAAN AYHAN

Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe'de şimdiden Samet Akaydın ve Kaan Ayhan gibi isimlerle temasa geçilmiş durumda.

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JOAO PEDRO'NUN LİSANSI ASKIYA ALINACAK

Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle forvet arayışına da başlayan yönetim, Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun lisansını askıya almayı planlıyor ve o mevki için yabancı isimlere de bakıyor.

ZAJC GİDERSE YABANCI STOPER GELECEK

Berisha'dan gelecek parayla önceliği forvete verecek olan Fenerbahçe, transferine sıcak baktığı Zajc'ı satarsa stoper alacak.

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JORGE JESUS, WILLYAN ROCHA'YI İSTİYOR

Bu mevki için teknik direktör Jesus'un istediği isim Willyan Rocha. CSKA Moskova'da mutsuz olan 27 yaşındaki Brezilyalı için Rus ekibinin istediği ücret 3 milyon avro. Oyuncuyu Portekiz ekibi Portimonense'den 2 milyon avro bonservisle alan CSKA Moskova, 3 milyona satışa izin verecek.

MIHA ZAJC İÇİN 1 MİLYON AVRO

Zajc'ı isteyen Empoli ise bu oyuncu için 1 milyon avro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi düşünüyor.