Fenerbahçe'de 5 milyon avroya 2 ayrılık!

Takıma takviye yapmak için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer bütçesini kiralık olarak Augsburg'da forma giyen Mergim Berisha'dan sağlayacak.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ancak Augsburg formasıyla 10 maçta 7 kez (3 gol- 4 asist) skora etki etmeyi başaran Mergim Berisha, sarı-lacivertli kulübe ocak ayında 4 milyon avro kazandıracak gibi görünüyor.
Bundesliga ekibi, performansından memnun kaldığı Alman golcünün bonservis ücretini ödeme kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi, gelecek bu parayla ilk olarak forvet ya da stoper hamlesi yapmayı planlıyor.
Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe'de şimdiden Samet Akaydın ve Kaan Ayhan gibi isimlerle temasa geçilmiş durumda.
Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle forvet arayışına da başlayan yönetim, Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun lisansını askıya almayı planlıyor ve o mevki için yabancı isimlere de bakıyor.
Berisha'dan gelecek parayla önceliği forvete verecek olan Fenerbahçe, transferine sıcak baktığı Zajc'ı satarsa stoper alacak.
Bu mevki için teknik direktör Jesus'un istediği isim Willyan Rocha. CSKA Moskova'da mutsuz olan 27 yaşındaki Brezilyalı için Rus ekibinin istediği ücret 3 milyon avro. Oyuncuyu Portekiz ekibi Portimonense'den 2 milyon avro bonservisle alan CSKA Moskova, 3 milyona satışa izin verecek.
Zajc'ı isteyen Empoli ise bu oyuncu için 1 milyon avro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi düşünüyor.