İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2023 Pazar / 1 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler imzayı atıyor! Yeni sözleşmede önemli detay
Spor

Arda Güler imzayı atıyor! Yeni sözleşmede önemli detay

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, sarı lacivertli kulüple 4.5 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak. Yeni sözleşmede 'Belli bir süre almazsa 5 milyon avroya serbest kalabilir' maddesi yer almayacak.

Takvim22 Ocak 2023 Pazar 09:53 - Güncelleme:
Arda Güler imzayı atıyor! Yeni sözleşmede önemli detay
ABONE OL

Fenerbahçe, son haftaların en çok konuşulan ismi olan Arda Güler ile anlaşmaya vardı. Yeni sözleşmede maaş ve serbest kalma bedeli güncellenecek.

Wout Weghorst'tan çok konuşulacak itiraf! "Beşiktaş'ta..."

ARDA GÜLER İLE 4.5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

25 Şubat'ta 18 yaşına girecek olan Arda Güler'in sözleşmesinde taraftarı korkutan "süre maddesi" olmayacak. Yeni sözleşmenin de 4.5 yıllık olması bekleniyor.

4 milyon avroluk teklif Beşiktaş stoperini buldu!

O MADDE YENİ SÖZLEŞMEDE OLMAYACAK

Arda Güler'in şu an mevcut olan sözleşmesinde "Belli bir süre almazsa 5 milyon avroya serbest kalabilir" maddesi vardı. Sezon sonuna kadar bu sürenin doldurulması çok zor bir ihtimaldi. Bu maddenin ortadan kaldırılacak olması hem Fenerbahçe yönetimini hem de taraftarları fazlasıyla rahatlatacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.