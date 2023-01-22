Fenerbahçe, son haftaların en çok konuşulan ismi olan Arda Güler ile anlaşmaya vardı. Yeni sözleşmede maaş ve serbest kalma bedeli güncellenecek.

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ARDA GÜLER İLE 4.5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

25 Şubat'ta 18 yaşına girecek olan Arda Güler'in sözleşmesinde taraftarı korkutan "süre maddesi" olmayacak. Yeni sözleşmenin de 4.5 yıllık olması bekleniyor.

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O MADDE YENİ SÖZLEŞMEDE OLMAYACAK

Arda Güler'in şu an mevcut olan sözleşmesinde "Belli bir süre almazsa 5 milyon avroya serbest kalabilir" maddesi vardı. Sezon sonuna kadar bu sürenin doldurulması çok zor bir ihtimaldi. Bu maddenin ortadan kaldırılacak olması hem Fenerbahçe yönetimini hem de taraftarları fazlasıyla rahatlatacak.