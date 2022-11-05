Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kiev maçında galibiyet ve grup liderliği kadar Arda Güler'in performansı nedeniyle de mutlu oldu. 17 yaşındaki oyuncu, Ukrayna ekibi karşısında bu sezon 3. kez 11'de sahaya çıktı. Arda, 23. dakikada çok şık bir gol attı, 45+2'de ise kornerden Willian Arao'ya asist yaptı. Yıldız futbolcu, müthiş oyunuyla 2-0'lık galibiyetin mimarı oldu.

Okan Buruk'un Beşiktaş'a sürprizi var! Kilit ismi belirledi

ARDA GÜLER, JUDE BELLİNGHAM'I GEÇTİ

Arda Güler'in Dinamo Kiev karşısındaki performansı, Avrupa futboluna damga vurmasını da sağladı. Bu sezon Avrupa kupalarında, grup etabında aynı maçta hem gol hem de asist yapan en genç isim, Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham'dı. 19 yaşındaki İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı 4-1 yendikleri mücadelede hem ağları sarsmış hem de asist yapmıştı.

Galatasaray'ı böyle yıkacak! Şenol Güneş'in derbi planı

YİNE TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, Dinamo Kiev mücadelesinde aynı performansı tekrarlayarak bu sezon Avrupa Kupaları'nda bunu başaran en genç oyuncu unvanının yeni sahibi oldu. 17 yaşındaki yıldız, Ukrayna ekibine karşı fileleri sarsarak Fenerbahçe tarihinin Avrupa'da gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olarak da tarihe geçmişti.