Şenol Güneş Ümraniyespor maçıyla Beşiktaş'taki ikinci dönemine harika bir start verdi. Güneş, Galatasaray karşısında da kazanmak için tüm planlarını yaptı. NEF Stadı'nda oynanacak derbi öncesi rakibine son derece iyi çalıştı. Usta hoca, rakibin zaaflarını da belirledi.

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CENK TOSUN'A BÜYÜK İŞ DÜŞECEK

Fotomaç'ın haberine göre; ilk olarak G.Saray'ın önde baskı yapıldığında hücuma çıkmakta zorlanmasına karşı şok pres uygulanacak. Özellikle Cenk Tosun'a büyük iş düşecek. Ön alan presiyle sarı-kırmızılı ekip uzun topla oynamaya zorlanacak. Şenol Güneş, böylece rakibin rahat oyun kurmasına izin vermeyecek.

GALATASARAY'I SAĞDAN VURACAK

G.Saray'ın bu sezon savunmanın solunda sıkıntılı olduğu vurgulandı. Tecrübeli hoca, hücumda da bu bölgeyi daha aktif olarak kullanacak. Güneş, özellikle Rosier'den daha fazla hücuma katılmasını istedi.

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GALATASARAY'IN KİLİT İSMİ OLİVEİRA

Şenol Güneş, rakibin hücumda etkili olduğu anları da belirledi. Usta hoca, Sergio Oliveira'nın kilit isim olduğunu düşünüyor. Portekizli oyuncunun özellikle baskı altında olmadığı anlarda savunma arkasına gönderdiği etkili paslar için özel önlem alınacak. Josef'in yanı sıra Gedson da Oliveira'yı adeta gölge gibi takip edecek.