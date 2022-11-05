Okan Buruk'un Beşiktaş'a sürprizi var! Kilit ismi belirledi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak mücadelede saat 20.00'de başlayacak.

ÇOK AGRESİF ÇOK COŞKULU BAŞLANGIÇ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk derbi planında ilk 15 dakikaya büyük önem veriyor. Galatasaray taraftar desteğiyle derbiye çok agresif başlayacak. Sarı-Kırmızılılar maçın hemen başında öne geçerek psikolojik avantajı ve derbinin kontrolünü eline geçirmeye çalışacak. 3 puana kilitlenen Galatasaray'da hedef Beşiktaş'a Nef Stadı'nda deplasman atmosferini hissettirmek. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar derbiye çok agresif ve coşkulu başlayacak. İlk 15 dakika gol bulup kontrolü ele almaya çalışacak.

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MERTENS KARTAL'A SÜRPRİZ YAPACAK

Beşiktaş'ın Mauro Icardi'ye özel önlem alacağını düşünen Okan Buruk, Dries Mertens'le rakibine sürpriz yapacak. Belçikalıyı yıldız sürekli savunma arkası koşular yapıp Siyah-Beyazlılar'ın defans dengesini bozmaya çalışacak.

YILDIZLARA ŞUT EMRİ

Kaleci Mert Günok'un kötü form durumu nedeniyle Okan Buruk futbolcularından sürekli kaleyi denemesini istedi. Özellikle Mertens, Oliveira, Kerem ve Rashica fırsatını bulduğunda Beşiktaş kalesini tehdit ederek golü kovalayacak.

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ORTA ALANDA BASİT KAYIPLAR YASAK!

Okan Buruk takımını 1. ve 2. bölgede basit top kaybı yapmamaları konusunda uyardı. Eğer top kaybı olursa Galatasaraylı futbolcuların Yugoslav faulleriyle Beşiktaş kontra ataklarını durdurmaya çalışacakları da öğrenildi.

HÜCUMLARDA BU KEZ ACELE ETMEK YOK

Ligin en çok orta yapan takımı olan Galatasaray bu kez topu yere indirecek. Buruk futbolcularından çok sabırlı hücum etmelerini ve en doğru pozisyonu bulana kadar topu ayaklarında tutmalarını istedi.