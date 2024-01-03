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Spor

Arsenal, Thomas Partey için kararını verdi

Premier Lig ekibi Arsenal, uygun bir defansif orta saha bulması durumunda Thomas Partey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

3 Ocak 2024 Çarşamba 17:46 - Güncelleme:
Arsenal, Thomas Partey için kararını verdi
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Arsenal, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Thomas Partey ile yollarını ayırabilir.

The Times'ta yer alan habere göre, Londra temsilcisinde teknik direktör Mikel Arteta'nın ocak ayındaki transfer döneminde bir defansif orta saha oyuncusu istediği aktarıldı.

YOLLAR AYRILABİLİR

Arsenal'in uygun bir defansif orta saha transfer etmesi durumunda ise Partey ile yollarını ayırmaya hazır olduğu iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Thomas Partey'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Arsenal'de bu sezon 5 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, sadece 341 dakika sahada kalabildi.

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