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Spor

Arsenal'den 60 milyon euroluk transfer

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezon için Real Sociedad forma giyen Martin Zubimendi için harekete geçti.

1 Nisan 2024 Pazartesi 22:24 - Güncelleme:
Arsenal'den 60 milyon euroluk transfer
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Son oynadığı Manchester City maçıyla Premier Lig'de şampiyonluk yarışında yara alan Arsenal bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

60 MİLYONLUK HAREKAT

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Arsenal, bu sezon Real Sociedad formasıyla iyi bir performans gösteren Martin Zubimendi için harekete geçti.

Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 25 yaşındaki İspanyol oyuncu için, Arsenal'in bu maddeyi ödemesi bekleniyor.

Arsenal'in yanı sıra Bayern Münih'in de, Zubimendi ile ilgilendiği ve yaz transfer sezonunda büyük bir çekişme olacağı da söylendi.

43 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Real Sociedad ile 43 resmi maça çıkan Martin Zubimendi bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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