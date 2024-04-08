İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1469
  • EURO
    35,034
  • ALTIN
    2406.15
  • BIST100
    9724.13
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal'in Devler Ligi'nde rakibi Bayern Münih
Spor

Arsenal'in Devler Ligi'nde rakibi Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, yarın evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Emirates Stadı'nda oynanacak müsabaka ile iki takım, Devler Ligi'nde 13. kez rakip olacak.

IHA8 Nisan 2024 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
Arsenal'in Devler Ligi'nde rakibi Bayern Münih
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması, dev bir müsabakaya sahne olacak. İngiliz ekibi Arsenal ile Alman temsilcisi Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında yarın TSİ 22.00'da Emirates Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 17 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13. RANDEVU

Arsenal ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Bayern, 7 galibiyet elde ederken, Arsenal ise 3 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Alman temsilcisi, bu maçlarda 27 gol atarken, İngiliz ekibi 13 gol kaydetti.

İki takım, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2016/2017 sezonu son 16 turunda rakip olmuştu. Bayern Münih, iki müsabakayı da 5-1'lik sonuçlarla kazanarak tur atladı.

İKİ TAKIM DA GRUBUNU LİDER BİTİRDİ

Devler Ligi'nde bu sezon PSV Eindhoven, Lens ve Sevilla ile B Grubu'nda yer alan Arsenal, grubunu 13 puanla lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Porto ile karşılaşan İngiliz ekibi, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibini ikinci karşılaşmada penaltılar sonucunda 4-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Grup aşamasında Manchester United, Galatasaray ve Kopenhag ile mücadele eden Bayern Münih ise grubunu 16 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda Lazio ile eşleşen Alman temsilcisi, ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini rövanş müsabakasında 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.