Avrupa devleri, Merih Demiral için sıraya girdi

MİLLİ Takımımız’ın, EURO 2020 elemelerinde oynadığı 10 maçta 890 dakika sahada kalan ve oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Merih Demiral, bu sezon başında Sassuolo’dan, Juventus’a transfer olmuştu. Ancak Juventus Teknik Direktörü Sarri, 21 yaşındaki stoperi şu ana kadar sadece 1 maçta oynattı. Direkt oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Merih için İngiltere’den Arsenal devreye girdi. İtalyan devi 40 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Bu konuda iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

Manchester United ve Milan da genç oyuncuyla yakından ilgileniyor. Merih Demiral, Andorra maçı sonrası “Çok mutluyuz, Gururluyuz. Halkımıza hayırlı olsun. 1 gün iznim var, İstanbul’da geçireceğim. Sahada gereken mücadeleyi gösterdik. İnşallah gelecek hepimiz için güzel olacak. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Bu forma altında olmak bizim için gurur verici. İnşallah güzel şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

Akşam