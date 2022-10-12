Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 37 yaşındaki Fransız santrfor Bafetimbi Gomis'e ciddi bir teklif geldi.
Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'un Gomis'e yıllık 1.5 milyon avro teklif ettiği öğrenildi. Bafetimbi Gomis'in, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu cazip teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Gomis'in transferi ile ilgili olarak son sözü ise Okan Buruk söyleyecek. Zira Seferovic'ten istediği verimi alamayan başarılı teknik adamın, Icardi'nin de çalkantılı özel hayatı nedeniyle zor bir kararın eşiğinde olduğu olduğu ifade ediliyor. Attığı kritik gollerle birçok maçta Galatasaray'ın kurtarıcısı olan tecrübeli santrforun ayrılışına izin vermek o kadar kolay bir karar olmayacak.
Eğer ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor transferi yapılması söz konusu olursa Okan Buruk'un Gomis'in ayrılışına onay verebileceği ifade ediliyor.
Gomis, bu sezon Galatasaray forması ile 4'ü ilk 11'de olmak üzere 8 lig maçına çıktı. Fransız santrfor bu maçlarda 4 kez fileleri sarsmayı başardı.