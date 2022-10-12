Macaristan'ın başarılı hocası Marco Rossi, Attila Szalai hakkında Fanatik'e konuştu.
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Macar stoperin Fenerbahçe'de kalmasına şaşırdığını belirten Rossi "Büyük liglerden birine gideceğini düşünüyordum. Ancak sorun yok; zaten Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynuyor ve takımın önemli isimlerinden biri. Attila sürekli sahada, çünkü performans anlamında son derece istikrarlı."
ifadelerini kullandı.
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Marco Rossi, "Szalai'nin Jorge Jesus ile çalışmasından memnun musunuz?
" sorusuna ise şu cevabı verdi:
"Jorge Jesus çok tecrübeli ve harika bir teknik adam. Sonuçlara baktığınızda da büyük bir kariyere sahip. Son derece başarılı bir hoca. Attila'nın, onunla çalışmasından dolayı çok mutluyum. Jesus'la birlikte bundan önce çalıştığı teknik adamlarla gösterdiği gelişimin çok daha fazlasını gösterecektir."