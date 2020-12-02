02 Aralık 2020 Çarşamba 18:53 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 19:03

İsviçre Ligi ekibi Servette, geçen yaz Medipol Başakşehir'den ayrılan Gael Clichy ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İmza sonrasında konuşan tecrübeli oyuncu, "Umarım tecrübemi sahaya yansıtabilirim ve kulübün büyümesi için gerekeni yaparım. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Sportif direktör Senderos ise, "Onunla futbolculuk döneminde birlikte oynadım. Harika bir oyuncu, büyük profesyonel. Genç oyuncular için çok önemli bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.

Servette, İsviçre Ligi'nde 7 hafta sonunda 5 puanla son sırada yer alıyor.