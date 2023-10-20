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Spor

Basketbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanacak maçların programı belli oldu.

AA20 Ekim 2023 Cuma 11:48 - Güncelleme:
Basketbolda haftanın programı belli oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde ise yedinci hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

18.00 Reeder Samsunspor-Aliağa Petkimspor (Mustafa Dağıstanlı)

Yarın:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Darüşşafaka Lassa (Menteşe)

15.30 Beşiktaş Emlakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (BJK Emlakjet)

18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

22 Ekim Pazar:

13.00 TOFAŞ-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor İnfo Yatırım (Gazanfer Bilge)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker)

20.30 Galatasaray Ekmas-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Botaş (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

18.00 ÇBK Mersin-İlkem Yapı Tarsusspor (Servet Tazegül)

22 Ekim Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Emlak Konut (Hatay Merkez)

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Bursa Uludağ Basketbol (Metro Enerji)

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Ahmet Cömert)

16.00 Çankaya Üniversitesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

17.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Yarın:

14.45 OGM Ormanspor-Çayırova Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Kocaeli Atatürk)

22 Ekim Pazar:

13.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Kapaklıspor (Altındağ Atatürk)

14.00 Finalspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Semt77 Yalovaspor-Gaziantep Basketbol (90. Yıl)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Sigortam.Net (Gölbaşı)

19.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Pizza Lazza Haremspor (Kurtdereli)

23 Ekim Pazartesi:

13.00 Esenler Erokspor-Konyaspor (Ahmet Cömert)

14.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

  • basketbol
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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