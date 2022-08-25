Batshuayi'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'nin ardından...

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra Chelsea'ye geri dönen Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli olmak üzere... Transferde adı Fenerbahçe'yle de anılan Batshuayi'ye İtalya Serie A temsilcisi Salernitana'nın talip olduğu ortaya çıktı.

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SALERNITANA, BATSHUAYI'YI KİRALAMAK İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; İtalyan takımı Belçikalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Batshuayi'nin Chelsea'deki mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek, ancak kulübün sözleşmeyi bir yıl daha uzatma seçeneği var. İngiliz kulübü, bu opsiyonu kullanması halinde golcü futbolcunun bir kez daha kiralanmasına izin verecek ve Salernitana'dan zorunlu satın alma şartı isteyecek. Aksi durumda ise Belçikalı futbolcuyu şimdiden bonservisiyle elden çıkarmak isteyecek.

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33 MAÇTA 14 GOL, 5 ASİST

Chelsea kadrosunda bu sezon da düşünülmeyen Michy Batshuayi Crystal Palace, Borussia Dortmund ve en son Beşiktaş'ta kiralık olarak giydi. Belçikalı forvet geçen sezon Türkiye'de geçirdiği süre boyunca 33 lig maçında 14 gol atıp 5 asist yaptı.

Star Gazetesi