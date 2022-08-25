İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2022 Perşembe / 28 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1664
  • EURO
    18,2018
  • ALTIN
    1029.65
  • BIST100
    3079.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Batshuayi'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'nin ardından...
Spor

Batshuayi'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'nin ardından...

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Michy Batshuayi'ye Salernitana da talip oldu. İtalyan takımı Belçikalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

25 Ağustos 2022 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra Chelsea'ye geri dönen Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli olmak üzere... Transferde adı Fenerbahçe'yle de anılan Batshuayi'ye İtalya Serie A temsilcisi Salernitana'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Gece yarısı böyle karşılandı Beşiktaş Dele Alli'ye kavuştu

SALERNITANA, BATSHUAYI'YI KİRALAMAK İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; İtalyan takımı Belçikalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Batshuayi'nin Chelsea'deki mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek, ancak kulübün sözleşmeyi bir yıl daha uzatma seçeneği var. İngiliz kulübü, bu opsiyonu kullanması halinde golcü futbolcunun bir kez daha kiralanmasına izin verecek ve Salernitana'dan zorunlu satın alma şartı isteyecek. Aksi durumda ise Belçikalı futbolcuyu şimdiden bonservisiyle elden çıkarmak isteyecek.

Galatasaray'a imza atması beklenirken... İşte Nwakaeme'nin yeni takımı

33 MAÇTA 14 GOL, 5 ASİST

Chelsea kadrosunda bu sezon da düşünülmeyen Michy Batshuayi Crystal Palace, Borussia Dortmund ve en son Beşiktaş'ta kiralık olarak giydi. Belçikalı forvet geçen sezon Türkiye'de geçirdiği süre boyunca 33 lig maçında 14 gol atıp 5 asist yaptı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.