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Spor

İşte Nwakaeme'nin yeni takımı! Galatasaray'a imza atması beklenirken...

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu. Nwakaeme yıllık 3 milyon avro ücret karşılığında Suudi Arabistan takımı Al-İttihad ile anlaştı.

Ajansspor24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:20 - Güncelleme:
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Şampiyon Trabzonspor'dan sözleşmesi biterek ayrılan Anthony Nwakaeme, uzun süredir kendisine kulüp arıyordu. Maaş konusunda bir türlü istediği teklifi alamayan Nwakaeme, son olarak Galatasaray ile masaya oturmuş ancak uzlaşma sağlanamamıştı. Başarılı oyuncunun yeni adresi belli oldu.

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ANTHONY NWAKAEME AL-İTTİHAD'A TRANSFER OLDU

Ajansspor'un haberine göre Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad ile anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon avro karşılığında imzayı atacak. Nwakaeme, sabah sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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3 BÜYÜKLER VE HULL CITY İLE ANLAŞAMADI

Uzun süredir kendisine takım arayan Nwakaeme, Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasa geçmiş ancak anlaşamamıştı. Nijeryalı golcü ayrıca Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile de görüşme gerçekleştirmişti.

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