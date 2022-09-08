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Spor

Berkay Atay'dan Göztepe'ye 3 yıllık imza

Göztepe, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Berkay Atay'ı kadrosuna dahil etti.

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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Altınordu ve Galatasaray altyapılarında forma giyen Berkay Atay, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşmeye imza attı.

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Transferi sosyal medya hesaplarında duyuran Göztepe, Berkay Atay'a sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

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