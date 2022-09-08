Berkay Atay'dan Göztepe'ye 3 yıllık imza

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Berkay Atay'ı kadrosuna dahil etti.
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşm
e imzalandığı belirtildi.
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altyapılarında forma giyen Berkay Atay, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşmeye imza attı.
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Transferi sosyal medya hesaplarında duyuran Göztepe, Berkay Atay'a sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.