Beşiktaş Dele Alli için kararını verdi

Beşiktaş'ta Dele Alli belirsizliği sürüyor.... Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Everton'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli gösterdiği etkisiz performans ile hayal kırıklığı yarattı.

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İngiliz yıldız şu ana kadar Siyah-Beyazlı forma altında 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcu, saha içinde etkisiz görüntüsü ve maç içinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor.

SÖZLEŞMESİNDE İKİ FARKLI OPSİYON MADDESİ VAR

Dele Alli'nin sözleşmesinde bonservisi Ocak ayında alınırsa 6 milyon avro, Haziran ayında alınır ise 8 milyon avro opsiyon bulunuyor.

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SEZON SONU BEKLENECEK

Takvim'in haberine göre; Kara Kartal'ın Alli'nin performansından dolayı büyük çekince yaşadığı ve 2 milyon avroluk avantajı olmasına rağmen yıldız oyuncu için sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi. Trabzonspor maçında etkisiz görüntüsüyle taraftarların protestosuna maruz kalan Dele Alli'nin Hatay maçında kulübede olması bekleniyor.