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Spor

Beşiktaş Dele Alli için kararını verdi

Beşiktaş Yönetimi, siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda karar vermek için sezon sonunu bekleyecek.

Takvim24 Ekim 2022 Pazartesi 11:44 - Güncelleme:
Beşiktaş Dele Alli için kararını verdi
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Beşiktaş'ta Dele Alli belirsizliği sürüyor.... Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Everton'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli gösterdiği etkisiz performans ile hayal kırıklığı yarattı.

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5 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

İngiliz yıldız şu ana kadar Siyah-Beyazlı forma altında 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcu, saha içinde etkisiz görüntüsü ve maç içinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor.

SÖZLEŞMESİNDE İKİ FARKLI OPSİYON MADDESİ VAR

Dele Alli'nin sözleşmesinde bonservisi Ocak ayında alınırsa 6 milyon avro, Haziran ayında alınır ise 8 milyon avro opsiyon bulunuyor.

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SEZON SONU BEKLENECEK

Takvim'in haberine göre; Kara Kartal'ın Alli'nin performansından dolayı büyük çekince yaşadığı ve 2 milyon avroluk avantajı olmasına rağmen yıldız oyuncu için sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi. Trabzonspor maçında etkisiz görüntüsüyle taraftarların protestosuna maruz kalan Dele Alli'nin Hatay maçında kulübede olması bekleniyor.

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