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Spor

Jorge Jesus'tan yeni sözleşme kararı

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus, yeni sözleşme ile ilgili kararını sezon sonunda verecek.

Akşam24 Ekim 2022 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan yeni sözleşme kararı
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, göreve başlamasından bu yana camianın beklentilerini fazlasıyla karşıladı.

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Oynattığı pozitif futbolu aldığı sonuçlara da yansıtan Portekizli çalıştırıcı, taraftarın büyük saygı ve sevgisini kazandı. Sarı lacivertli yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli hoca ile uzun yıllar çalışmak istiyor. Ancak tamamen şampiyonluğa konsantre olan Portekizli çalıştırıcı, yeni sözleşme ile ilgili kararını sezon sonunda verecek.

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Başakşehir galibiyeti sonrası sözleşme uzatma ile ilgili gelen soruya da yanıt veren Portekizli hoca, "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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