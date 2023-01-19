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Spor

Beşiktaş Dünya Kupası'nın yıldızını istiyor! Yahia Attiyat...

Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fas'ın 2022 Dünya Kupası'ndaki yıldızlarından Yahia Attiyat'ı transfer gündemine aldığı ileri sürüldü. Siyah beyazlılar, Yahia Attiyat'ın transferi için Montpellier ve Olympiakos ile kapışıyor.

Star Gazetesi19 Ocak 2023 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
Beşiktaş Dünya Kupası'nın yıldızını istiyor! Yahia Attiyat...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın sol bek için 2022 Dünya Kupası'nın dikkat çeken isimlerinden birisi olan Yahia Attiyat ile ilgilendiği iddia edildi.

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BEŞİKTAŞ YAHİA ATTİYAT'IN PEŞİNDE

Fransız basınında çıkan habere göre; Fas'ın Wydad Casablanca takımında forma giyen Yahia'yı Montpellier transfer etmeye hazırlanıyor ancak Fransız takımının dışında, Beşiktaş ve Olympiakos da 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

MONTPELLİER GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Montpellier'in Yahia Attiyat'ın transferi için görüşmelere başladığı ancak Wydad'ın gelecek ay Fas'ta düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da düşünerek futbolcuyu satmaya yanaşmadığı belirtiliyor.

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DÜNYA KUPASI'NDA 6 MAÇ OYNADI

2022 Dünya Kupası'nda Fas ile yarı finale çıkan Yahia Attiyat, 6 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Bu sezon Wydad Casablanca ile 12 maça çıkan başarılı sol bek 1 gol, 2 asistle oynadı.

Star Gazetesi

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