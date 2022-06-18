Beşiktaş Gabriel Pires ile görüşmelere başladı

Yeni sezon öncesinde alternatifli bir kadro oluşturmak için düğmeye basan Beşiktaş, bu doğrultuda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Takviye konusunda önceliğini forvete veren yönetim, buna rağmen takımın diğer bölgeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlıların, orta saha için Benfica'dan Gabriel Pires hamlesi ortaya çıktı.

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BEŞİKTAŞ, BENFICA İLE GÖRÜŞME HALİNDE

Siyah-Beyazlılar son olarak gündemine Portekiz ekibi Benfica'dan Gabriel Pires'i aldı. Geçen sezonu Katar Ligi ekibi Al-Gharafa'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yönetimin, Benfica ile görüşmelere başladığı bildirildi. Kara Kartal'ın, deneyimli oyuncunun menajerini de görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a davet ettiği ifade edildi.

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JUVENTUS'TA DA FORMA GİYDİ

Geçen sezon Katar Ligi ekibinde 30 karşılaşmaya çıkan Pires, 7 gol ve 8 asistlik performans ortaya koymuştu. Kariyerinde daha önce; Juventus, Livorno ve Leganes gibi kulüplerde forma giyen Pires, orta sahanın merkezine ek olarak ön libero ve 10 numara hatlarında da görev yapabilmesiyle tanınan bir isim.