Beşiktaş için kulübüne rest çekti, menajerini İstanbul'a gönderdi

Transfer çalışmalarına başlayan ve savunmanın merkezine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Portekiz Ligi takımlarından Braga'da forma giyen Vitor Tormena için önemli bir görüşme yaptı.

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TORMENA'DAN KULÜBÜNE REST!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki stoper Vitor Tormena'nın temsilcisi İstanbul'a geldi. Kısa bir süre önce Brezilyalı Tormena, Beşiktaş'a transfer olmak için kulübü Braga'ya rest çekti. Portekiz ekibi, bu gelişmenin ardından oyuncuyu iki haftadır kadroya almadı. Sonrasında savunma oyuncusunun temsilcisi, İstanbul'un yolunu tuttu.



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1.5 MİLYON AVROLUK FARK KALDI

Vitor Tormena'nın Beşiktaş'a gitme talebi sonrasında 6 milyon avroluk bonservis talebinde indirime giden Braga, 4,5 milyon avroya kadar düştü. Beşiktaş ise Tormena için 3 milyon avroluk bir teklif yaparken, görüşmelerde taraflar arasındaki fark 1,5 milyon avroya kadar geriledi.



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22 MAÇTA 1 GOL

Braga ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Vitor Tormena, bu sezon Portekiz ekibinde 22 maçta sahaya çıkan Tormena, bir kez fileleri havalandırdı.