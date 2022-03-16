Fanatik 16 Mart 2022 Çarşamba 09:17 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:20

Beşiktaş'ın Avrupa ve Süper Lig 'deki hedeflerinin boşa çıkması sonrasında Türkiye Kupası'nda da havlu atılmasının ardından Önder Karaveli'nin gelecek sezon da takımın başında olma ihtimali ortadan kalkmıştı. Yeni teknik direktör konusunda başlayan çalışmalar, Kayseri mağlubiyeti sonrasında başlarken önceki günkü derbi sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla daha da hızlandı.

GÜNEŞ, TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYOR

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! 'Hepsini anlatacağım' Fanatik'in haberine göre; bu doğrultuda Beşiktaş Sportif Direktörü'nın;vebaşta olmak üzere birkaç yabancı teknik direktörle görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda doğal aday konumunda bulunan Şenol Güneş, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada kulübün başındaki hocaya saygı duyduğunu söylemişti.