Beşiktaş'ın Avrupa ve Süper Lig 'deki hedeflerinin boşa çıkması sonrasında Türkiye Kupası'nda da havlu atılmasının ardından Önder Karaveli'nin gelecek sezon da takımın başında olma ihtimali ortadan kalkmıştı. Yeni teknik direktör konusunda başlayan çalışmalar, Kayseri mağlubiyeti sonrasında başlarken önceki günkü derbi sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla daha da hızlandı.
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Fanatik'in haberine göre; bu doğrultuda Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı
'nın; Daniel Farke
ve Andre Villas Boas
başta olmak üzere birkaç yabancı teknik direktörle görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi.
GÜNEŞ, TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYOR
Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda doğal aday konumunda bulunan Şenol Güneş, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada kulübün başındaki hocaya saygı duyduğunu söylemişti.
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Sezon sonuna kadar dinlenme kararı alan Güneş'in, bazı kulüplerden teklifler gelmesine rağmen lig bitimini bekleme konusunda ısrarcı olduğu ve Beşiktaş'tan alması muhtemel teklife göre kariyer planlamasını yapacağı belirtildi.