Beşiktaş'ın, genç stoperi Serdar Saatçı'yı Portekiz'in Braga takımına satmaya yakın olduğu bildirildi.
Andreas Cornelius Trabzonspor'dan ayrılıyor! 6 milyon avroya...
A Spor'un haberine göre; Braga Serdar için 1.4 milyon avro bonservis bedeli ve 1.5 milyon avro bonus
önerdi.
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Geldiği gibi gitti
Serdat Saatçı, teknik direktör Valerien Ismael'in kararıyla disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı. Genç stoperin Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.