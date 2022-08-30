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Spor

Beşiktaş'a Serdar Saatçı piyangosu! Bonservis kazandırarak gidiyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'ya Portekiz'in Braga takımı talip oldu. Braga, Serdar Saatçı için 1.4 milyon avro bonservis bedeli ve 1.5 milyon avro bonus teklif etti.

30 Ağustos 2022 Salı 14:20 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın, genç stoperi Serdar Saatçı'yı Portekiz'in Braga takımına satmaya yakın olduğu bildirildi.

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A Spor'un haberine göre; Braga Serdar için 1.4 milyon avro bonservis bedeli ve 1.5 milyon avro bonus önerdi.

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Serdat Saatçı, teknik direktör Valerien Ismael'in kararıyla disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı. Genç stoperin Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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