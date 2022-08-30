Andreas Cornelius Trabzonspor'dan ayrılıyor! 6 milyon avroya...

Andreas Cornelius eski takımı Kopenhag'a dönüyor. Danimarka ekibi, 29 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor ile anlaşma aşamasına geldi.
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Danimarka basınında yer alan haberlere göre; Cornelius için Kopenhag'ın kasasından 45 milyon kron (6 milyon avro) çıkacak. Cornelius'un bir süredir Kopenhag ile görüşme halinde olduğu ve kulüpler arasındaki son detayların görüşülmesinin ardından, resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.
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Trabzonspor'un geçen yaz Parma'dan transfer ettiği Cornelius'un bordo-mavili kulüple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuna 15 golle katkı yapan Andreas Cornelius, bu sezon da 7 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı.