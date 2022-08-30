İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2022 Salı / 3 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1815
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1012.32
  • BIST100
    3164.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Pelkas'ın ardından 2 yabancı daha gidecek
Spor

Fenerbahçe'de Pelkas'ın ardından 2 yabancı daha gidecek

Transfer sezonunda sona yaklaşılırken Fenerbahçe, kadrodaki fazla isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor.

DHA30 Ağustos 2022 Salı 10:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe, kadrodaki yabancı sayısını indirmeye çalışırken takıma yeni eklenecek isimleri de netleştirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu birinci transfer döneminin bitimi olan 8 Eylül'e kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda.

Dele Alli'nin mesajı İngiltere'yi salladı! Jack Grealish bile...

BERİSHA VE NOVAK DA YOLCU

Sarı-lacivertli ekipte; Tisserand, Meyer, Caulker'ın ardından Pelkas ile de yollar ayrılarak yabancı oyuncu sayısında yönetimin eli kuvvetlenecek. Bu oyuncuların haricinde ise Berisha ve Novak ise gönderilecekler arasında yer alıyor.

Icardi transferinde Galatasaray'a ezeli rakip! Cevabı net oldu

SÜRPRİZ İSİMLER DE GİDEBİLİR

Teknik direktör Jorge Jesus'un hangi futbolcuları tercih edeceği henüz netleşmezken gönderilecekler listesinde sürpriz isimlerin olması da söz konusu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.