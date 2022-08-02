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Spor

Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın, West Ham United'dan kiralık olarak transfer ettiği Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi. Masuaku'nun transferiyle ilgili mali detaylar da belli oldu.

2 Ağustos 2022 Salı 09:06 - Güncelleme:
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Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz sonrası sol bek boşluğunda oluşan boşluğu Arthur Masuaku ile doldurdu. Siyah-beyazlıların transferi için West Ham United ile anlaşma sağladığı 28 yaşındaki futbolcu, süreci ilerletmek adına İstanbul'a geldi.

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KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Beşiktaş, Kongolu futbolcunun transferi için İngiliz ekibine herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Masuaku'nun yıllık ücretinin büyük bir kısmını West Ham United ödemeye devam edecek.

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SATIN ALMA OPSİYONU 2.2 MİLYON AVRO

Yapılan anlaşmaya göre Masuaku için satın alma opsiyonu da mevcut. Ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, eğer opsiyonu kullanmak isterse West Ham United'a 2.2 milyon avro bonservis ücreti ödeyecek.

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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

28 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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