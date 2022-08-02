Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz sonrası sol bek boşluğunda oluşan boşluğu Arthur Masuaku ile doldurdu. Siyah-beyazlıların transferi için West Ham United ile anlaşma sağladığı 28 yaşındaki futbolcu, süreci ilerletmek adına İstanbul'a geldi.

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KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Beşiktaş, Kongolu futbolcunun transferi için İngiliz ekibine herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Masuaku'nun yıllık ücretinin büyük bir kısmını West Ham United ödemeye devam edecek.

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Yapılan anlaşmaya göre Masuaku için satın alma opsiyonu da mevcut. Ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, eğer opsiyonu kullanmak isterse West Ham United'a 2.2 milyon avro bonservis ücreti ödeyecek.

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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

28 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.