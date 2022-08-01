Fenerbahçe'ye kiralık sol bek! Transferi duyurdular

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek arayışlarında mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli yönetim, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı.

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FENERBAHÇE, EZGJAN ALİOSKİ'Yİ KİRALADI

Arap basınında yer alan haberlere göre; Al Ahli yönetimi, Makedon oyuncuyu Fenerbahçe'ye 1 yıllığına kiralamayı kabul etti.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bu arada Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin transferini resmen açıkladı. İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

LEEDS UNİTED'DA OYNADI

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Arap takımında 30 maça çıktı ve 6 gol, 9 asistle oynadı. İsviçre'nin Young Boys takımında yetişen Alioski, kariyerinde Schaffhausen, Lugano ve Leeds United takımlarında forma giydi.

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60 MİLLİ MAÇ

Kuzey Makedonya Milli Takımı'yla 60 maça çıkan tecrübeli sol bek, 12 gol atarken, 14 kez de asist yaptı.