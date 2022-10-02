Beşiktaş'ta derbi öncesi prim rahatsızlığı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak dev derbi öncesi siyah-beyazlı yönetim de dikkati çeken bir karar aldı.

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BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ DERBİYE TAM KADRO

Hafta boyunca antrenmanları yakından takip eden ve takıma destek veren siyah-beyazlı yöneticiler, Fenerbahçe derbisinin kazanılmasının şart olduğu görüşünde. Beşiktaş yönetimi dev derbiyi tam kadro izlemeyi planlıyor.

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PRİM KONUSUNDAN YÖNETİM RAHATSIZ

Bilindiği üzere Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde futbolculara 150 bin TL prim ödemeyi kararlaştırmıştı. Yönetim, futbolcuların derbiyi prim alacakları için kazanmak istedikleri şeklinde bir algı oluşturulmasının doğru olmadığı fikrinde.

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MAÇ KAZANILIRSA ATMOSFER DEĞİŞECEK

Beşiktaş'ta milli maçlar sebebiyle verilen aradan önce oynanan 2 maçtan önce kaybedilen 5 puan derbide telafi edilmeye çalışılacak. Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular derbi maçı bir fırsat karşılaşması olarak görüyor. Fenerbahçe derbisinin kazanılması Beşiktaş adına 'kara bulutları' dağıtmakta yardımcı olacak.