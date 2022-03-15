Ajansspor 15 Mart 2022 Salı 16:58 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 16:58

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında son bölüm hariç sezonun en kötü futbolunu oynaması ve mağlup olması yöneticileri de şoke etti . Karşılaşma sonrası güvenlik kuralları gereği topluca stada geldikleri otele giden yöneticiler, orada Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte yemek yiyip maçın özetini izlediler.

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"CEVAP VEREMEDİK"

Siyah beyazlı idareciler oyunun genelinde rakibe cevap veremediklerini söyleyerek, "Maç öncesi yaşanan gerilimden Galatasaray iyi yararlanmış çok motiveydiler. Biz onlara son anlar hariç yanıt veremedik. Bu kadar kötü bir Beşiktaş beklemiyorduk" dediler.

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ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM

Ajansspor'un haberine göre, söz dönüp dolaşıp Önder Karaveli'nin çıkardığı takıma gelince gerek Başkan Çebi, gerekse yöneticiler, "Hatalı bir kadro çıkmış olabilir . Zaten hoca da ilk yarı bitmeden Cyle Larin ve Michy Batshuayi'yi aldı. Yapacak bir şey yok. Önder hoca ile ilgili plan da değişme yok. Ligin bitimine az kaldı. Sezon sonuna kadar devam" dedikleri öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ'TA ÇEBİ VE YÖNETİCİLER, ATİLLA KARAOĞLAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada maçın özetini ve hakem yorumcularını geç saate kadar izleyen Başkan Çebi ve yöneticiler Larin'in çekilmesine penaltı vermeyen ve VAR'a dahi gitmeyen hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdiler.