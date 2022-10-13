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Spor

Beşiktaş'ta FIFA korkusu! Tyler Boyd...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in kadroda düşünmediği Tyler Boyd'un sözleşmesinin tek taraflı feshi gündeme geldi. Ancak siyah beyazlı yönetim, Boyd'un FIFA'ya kendilerini şikayet etme riskini göze alamıyor.

Sabah13 Ekim 2022 Perşembe 10:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta FIFA korkusu! Tyler Boyd...
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk planlayan Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd ile yolları ayırmak istiyor. Fakat; futbolcu konusunda FIFA tehdidi söz konusu.

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FIFA RİSKİ KAPIDA

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi Tyler Boyd'un sözleşmesini tek taraflı feshederek yolları ayırmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA tarafından yakından izlendikleri için bir de Birleşik Amerikalı oyuncunun FIFA'ya kendilerini şikayet etme riskini de almak istemiyor.

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BOYD'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu yüzden Boyd ile sonuna kadar anlaşılmaya çalışılacak. Boyd bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta 44 dakika süre aldı. Futbolcu önceki sezonlarda Çaykur Rizespor ve Sivasspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

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