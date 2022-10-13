İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi alan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ilıcalı, Ali Koç'tan bu kez futbolcu değil, bir teknik direktör talebinde bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe'nin scout şefi Şenol Çorlu'yu istedi.

FENERBAHÇE'DEN ÜÇ OYUNCU ALDI

Hull City'yi yeniden Premier Lig'e taşımayı hedefleyen Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Dimitrios Pelkas'ı transfer etmişti. Sarı lacivertliler bu transferlerden hem önemli bir gelir elde etti hem de yabancı kontenjanını boşalttı.

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ACUN ILICALI BU KEZ ŞENOL ÇORLU'YU İSTEDİ

Hull City altyapısında da değişikliğe gitmek isteyen Ilıcalı, bunun için Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibinin başında yer alan Şenol Çorlu'ya talip oldu.

ŞENOL ÇORLU TEKLİFİ DOĞRULADI

Konuya ilişkin Ajansspor'a konuşan Çorlu, teklifi doğrularken, "Ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem" dedi.

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ALİ KOÇ'UN ONAYI BEKLENİYOR

Yani Ali Koç'tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek. Durumun bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.