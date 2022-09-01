Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Kenan Karaman, Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.

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KENAN KARAMAN SCHALKE İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Schalke 04, Kenan Karaman'ı kadrosuna katacak. Kenan, sağlık kontrollerinin ardından Alman ekibiyle sözleşme imzalayacak.

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3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Beşiktaş'taki performansı nedeniyle siyah beyazlı taraftarlardan tepki gören ve mutsuz olduğu ifade edilen gurbetçi futbolcunun Alman takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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33 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Kenan Karaman bu sezon 2 maçta 36 dakika forma giydi ve takımına gol katkısı sağlayamadı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon ise 33 maçta 2 gol, 1 asistle oynamıştı.