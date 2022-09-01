Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Kenan Karaman, Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Schalke 04, Kenan Karaman'ı kadrosuna katacak. Kenan, sağlık kontrollerinin ardından Alman ekibiyle sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş'taki performansı nedeniyle siyah beyazlı taraftarlardan tepki gören ve mutsuz olduğu ifade edilen gurbetçi futbolcunun Alman takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Kenan Karaman bu sezon 2 maçta 36 dakika forma giydi ve takımına gol katkısı sağlayamadı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon ise 33 maçta 2 gol, 1 asistle oynamıştı.