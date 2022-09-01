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  • Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Kenan Karaman Bundesliga'ya transfer oluyor
Spor

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Kenan Karaman Bundesliga'ya transfer oluyor

Beşiktaş'ta geçen sezondan beri taraftarın tepkisini çeken isimlerden biri olan Kenan Karaman'ın, Alman takımı Schalke ile anlaştığı ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

1 Eylül 2022 Perşembe 11:19 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Kenan Karaman, Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.

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KENAN KARAMAN SCHALKE İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Schalke 04, Kenan Karaman'ı kadrosuna katacak. Kenan, sağlık kontrollerinin ardından Alman ekibiyle sözleşme imzalayacak.

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3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Beşiktaş'taki performansı nedeniyle siyah beyazlı taraftarlardan tepki gören ve mutsuz olduğu ifade edilen gurbetçi futbolcunun Alman takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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33 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Kenan Karaman bu sezon 2 maçta 36 dakika forma giydi ve takımına gol katkısı sağlayamadı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon ise 33 maçta 2 gol, 1 asistle oynamıştı.

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