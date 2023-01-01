Beşiktaş'ta sürpriz Cenk Tosun gelişmesi

Beşiktaş'ta performansı ile göz dolduran tecrübeli golcü Cenk Tosun'un geleceği konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah'ın haberine göre; yaz transfer döneminde Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'a dönerek 3. dönemine başlayan Cenk Tosun'un yuvasındaki serüveni devam edecek. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle adeta yeniden doğan Tosun Paşa, formayı kaptı ve kalitesini gösterdi.
31 yaşındaki oyuncu, sezon başında 1+1 yıllık kontrata imza atmış, karşılığında da 700 bin avro maaşı kabul etmişti. Kontratındaki opsiyon, 25 maça çıkması halinde devreye girecekti ancak yönetim, kalan 10 maçı beklemeyecek.
CENK TOSUN'UN ÜCRETİNE ZAM
Kısa süre içinde Cenk ile bir araya gelecek olan siyah-beyazlılar, sözleşmedeki opsiyonu devreye alarak +1 yıl daha ekleyecek. Ayrıca Cenk'in ücretine zam yapılması planlanıyor.
14 lig, 1 Türkiye Kupası maçında görev alan ve 570 dakika sahada kalıp 6 gol, 2 asist üreten tecrübeli oyuncunun bu performansı alkış topladı.