Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. 21 yaşındaki kaleci ile ilgili olarak son gündeme gelen kulüp, Avusturya'dan Red Bull Salzburg oldu.

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SALZBURG, ERSİN İÇİN TEKLİF YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; özellikle Fransız kulüplerinin yakından izlediği Ersin Destanoğlu için Salzburg ekibi 6 milyon avroluk teklif yaptı.

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BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

Red Bull Salzburg, birinci kalecisi Philipp Köhn için Premier Lig'den gelen resmi teklif sonrası alternatifini Ersin olarak belirledi. Fakat; Beşiktaş yönetimi ise Ersin'den daha yüksek bir bonservis bedeli bekliyor.

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1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi. Ersin Destanoğlu'nun kontratının bitmesine ise 1 yıl daha bulunuyor.