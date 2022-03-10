İSTANBUL 5°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2022 Perşembe / 7 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8157
  • EURO
    16,3943
  • ALTIN
    951.796
  • BIST100
    2042.01
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bir devrin sonu! Mesut Özil istemeden de olsa bu kararı verdi
Spor

Bir devrin sonu! Mesut Özil istemeden de olsa bu kararı verdi

Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun sarı lacivertli yönetim ile bağı tamamen koptu. Mesut Özil, sezon sonunda gelen transfer tekliflerini değerlendirerek kariyerine yeni bir başlangıç yapacak.

Star Gazetesi10 Mart 2022 Perşembe 23:08 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 23:08
ABONE OL

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiği Mesut Özil transferi dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Sarı lacivertli ekibe katılmasının ardından beklentileri bir türlü karşılayamayan yıldız oyuncu son olarak yönetim ile de sorunlar yaşamıştı. Mesut Özil'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı belirtildi.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

MESUT ÖZİL SEZON SONU AYRILIYOR

Her fırsatta Fenerbahçeli olduğunu söyleyen ve Türkiye'de sarı lacivertli formayı giymenin hep hayalini kurduğunu belirten Mesut Özil'in Süper Lig kariyeri sezon sonunda sona eriyor. İddialara göre yıldız oyuncu ABD ya da Katar'a transfer olabilir. Mesut Özil sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

BU SEZONKİ KARNESİ

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılmış ve o sezon çıktığı 11 maçta sadece 1 asist yapmıştı. Mesut Özil bu sene ise çıktığı 24 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.