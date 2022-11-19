Bir devrin sonu! Nuri Şahin istemeden de olsa bu kararı aldı

Antalyaspor'da genç teknik direktör Nuri Şahin, ocak ayı için şimdiden harekete geçti. Nuri Şahin, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde transfer edilen Admir Mehmedi'nin biletini kesti.

NURİ ŞAHİN, KARARINI VERDİ

Genç teknik direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'da ara transfere yaklaşırken iç transferde de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Nuri Şahin, takımda sakatlıklardan belini doğrultamayan Admir Mehmedi'nin biletini kesti. Kırmızı-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncu ile yolları ayırmayı planlıyor.

SADECE 111 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Bu sezon birçok maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Admir Mehmedi, yalnızca 3 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların yalnızca 1'inde ilk 11'de yer alan 31 yaşındaki oyuncu, 111 dakika sahada kaldı ve skora etki edemedi.

NURİ ŞAHİN'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında bu sezon 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 6 mağlubiyet alan 34 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.46 puan ortalaması yakaladı.