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Spor

Borussia Dortmund, 3 puanı 2 golle aldı

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, misafir olduğu Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti.

13 Nisan 2024 Cumartesi 19:31 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, 3 puanı 2 golle aldı
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Bundesliga 29. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı.

Borussia-Park'ta oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Dortmund'un golleri 22 ve 28. dakikalarda Marcel Sabitzer'den geldi. Mönchengladbach'ın golünü 36. dakikada Maximilian Wöber attı.

Konuk ekipte Karim Adeyemi 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SALİH ÖZCAN 90 DAKİKA OYNADI

Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Dortmund ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet aldı. Ev sahibi ekibin ise son 6 maçta 2. mağlubiyeti oldu.

Alınan bu sonucun ardından Dortmund, puanını 56 yaptı ve Şampiyonlar Ligi potasına girebilmek için umudunu sürdürdü. Mönchengladbach ise 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, lider Leverkusen'i ağırlayacak. Mönchengladbach ise Hoffenheim deplasmanına gidecek.

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