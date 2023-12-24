Bruno Alves: Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Bruno Alves, Galatasaray derbisi öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Alves, "Fenerbahçe'yi hala takip ediyorum. Daha önce oynadığım her takımda güzel hisler ve hatıralar yaşadım. Fenerbahçe için en iyi dileklerimi yolluyorum. Sahada oynarken hem kulüp hem de taraftarların mutlu olması için mücadele ettim. Takımın yeniden başarılı olmasını diliyorum" dedi.

Galatasaray derbisiyle ilgili görüşlerini aktaran Portekizli futbol adamı, "Fenerbahçe - Galatasaray derbileri, kariyerimin en yoğun hisli derbilerinden birisiydi. Sahada saf bir rekabet var ve duyguları kontrol etmek zor olabiliyor. Muhteşem bir derbi. Harika bir his. Hiçbir şey duymazsınız ve sadece en iyini vermek için oynarsınız. Derbide Fenerbahçe'yi destekliyorum ama önemli olan ligi kazanmak. Bu maç önemli ama bence tüm sezonun da önemi büyük. Sadece derbilere bakmamak gerekiyor. Sezonun kalan kısmındaki kazanma istikrarını daha önemi görüyorum." sözlerini sarf etti.

Bruno Alves, "Galatasaray maçı hem kulüp hem de taraftar için önemli, Fenerbahçe kazanacaktır. Takıma inanıyorum. Bu tür maçlarda tek bir oyuncu öne çıkmaz. Fenerbahçe takım olarak çok güçlü. Tüm oyuncular hep beraber kazanmak için oynamalı. Elbette bireysel yetenekler çok önemli ve sahada ekstra şeyler göstereceklerdir ama takım olarak alınan sonuçlar uzun vadede daha önemli olacaktır." açıklamasında bulundu.

Alves, son olarak, "Fenerbahçe ile çok maça çıktım. Unutulmaz pek çok anım var ama 2014-2015 sezonunda Kuyt'un son dakikalarda gol attığı ve 1-0 kazandığımız derbi benim için çok özeldi. Böyle maçları kazanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı bana 3 yıl boyunca harika destek verdi. İstanbul'da harika bir atmosfer oluşturdular. Harika insanlarla tanıştım. Hayatımın en önemli deneyimlerinden birisi oldu. Nereye gitsem mutlaka bir Fenerbahçe taraftarıyla karşılaşıyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşarlar." değerlendirmesinde bulundu.