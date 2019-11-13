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Geçtiğimiz sezon Antalyaspor’un başında başarılı işlere imza atan ve kısıtlı bütçeyle Süper Lig’i 7.sırada bitiren Bülent Korkmaz’ın istifası kırmızı beyazlı kulübü yeni hoca arayışlarına itti.

SÜPER LİG'İN EN AZ PARA HARCAYAN TAKIMI

Sezona tatminkar bir başlangıç yapmasına rağmen Fenerabahçe maçından sonra oynadığı 4 karşılaşmada ‘0’ çeken Bülent Korkmaz’ın Antalyaspor’dan ayrılması hakkında “1,5 senelik süreç içerisinde oldukça başarılıydı” yorumları yapılırken, genç teknik adamın ekonomik darboğazda olan takımı ayakta tutması alkış topladı. Transfer döneminde sadece 500 bin euro’luk harcama yaptığı gibi Doukara, Drole, Vainqueur gibi tecrübeli futbolcularını kaybeden Korkmaz 11 hafta sonunda 11 puan toplarken, kulübe yakın menajerlerin verdiği bilgilerin Antayaspor’un son halini gözler önüne sermesi bir hayli dikkat çekti.

Yaz ayı transfer sezonunda sol bek arayışlarına çıkan Antalyaspor’a Eduard Sobol’u öneren menajerlerin aktardığı bilgiler şu şekilde;

Antalyaspor sol bek arıyordu bizde kulübe Sobol’u önerdik. Oyuncunun bonservisi Shaktar Donetsk’teydi. 24 yaşındaki futbolcu Ukrayna Milli Takımı’nda da forma giyiyordu, Antalya’nın güzel bir şehir olmasıyla birlikte Sobol’u ikna ettik, yıllık 200-250 bin Euro civarında bir maaş istedi fakat yönetim sadece 50 bin Euro verebiliriz dedi. Antalyaspor gerçekten ekonomik anlamda zor bir dönem geçiriyor Bülent Korkmaz’ın geçtiğimiz sezonu da baz alırsak yaptığı işler mükemmeldi.