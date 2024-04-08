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Spor

Bülent Uygun: Seyircimizi stadyuma getirmek için mücadele ediyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kulüp tesislerinden yapılan antrenmanda açıklamalarda bulundu.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 19:23 - Güncelleme:
Bülent Uygun: Seyircimizi stadyuma getirmek için mücadele ediyoruz
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ligde kalan 7 haftada puanlar toplamak istediklerini söyledi.

Uygun, kulüp tesislerindeki antrenmanda gazetecilere, her maçın birbirinden zorlu geçtiğini dile getirdi.

Ligin boyunun çok kısaldığını belirten Uygun, "7 maç kaldı ve dolayısıyla hedefi olanlar hedefini başarma adına, kümede kalma mücadelesiyse tabiri caizse 10 takım arasında geçen bir süreç." dedi.

Trabzon'da kişilerin yaptığı hatalardan dolayı bütün seyircilerin ceza aldığını aktaran Uygun, "Trabzonspor seyircisiyle bütünleştiğinde, çok güçlü ve özel bir takıma karşı mücadele etmek için gidiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Ligin bu kalan boyutunda aldığımız puanlar gerçekten bizi hem mutlu etti hem de konumumuzu güzel yerlere getirdi." diye konuştu.

Uygun, süreci devam ettirmek istediklerini dile getirerek, "Kalan 7 haftada yine aynı mücadele ve hırsla, oyun anlayışımızı sahaya yansıtıp puanlar toplamak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR'UN SEYİRCİSİZ OYNAMA AVANTAJINI KULLANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Seyircisi ile bütünleşmiş takımlara karşı seyircisiz oynamanın bir avantaj olduğuna vurgu yapan Uygun, şunları kaydetti:

"Bizde seyircimizi stadyuma getirmek için mücadele ediyoruz. VavaCars Fatih Karagümrük maçında 1787 kişi gelmişti, bunu daha da artırmak için bütün olanakları kullanmaya çalışıyoruz. Seyirci her zaman itici güçtür, futbolcunun motivasyon kaynağıdır. Özellikle Rey Manaj seyirciyle daha iyi top oynuyor. Onlar o sevgiyi gösterdiği zaman daha hırslanıyor. Bu futbolun doğasında var ve seyirciyle futbol güzel. Önemli olan her şeyin adil, hakkaniyetli, sahada mücadele anlamında bireysel yeteneklerin sergilendiği bir futbol oyununu izlemeyi herkes istiyor. İnşallah bu süreç en güzel şekilde devam eder. Trabzonspor'un seyircisiz oynama avantajını kullanmak için elimizden geleni yapacağız."

ANTRENMAN

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile 12 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasının ardından idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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