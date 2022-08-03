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Spor

Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'ye yabancı kaleci geliyor

Fenerbahçe kaleci arayışında Salvatore Sirigu'ya yöneldi... Ertuğrul Taşkıran'dan Kasımpaşa'yla sözleşmesi devam etmesi nedeniyle vazgeçen sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un yabancı kaleci isteğini de göz önüne alarak bonservisi elinde olan Salvatore Sirigu ile görüşüyor.

Star Gazetesi3 Ağustos 2022 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
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Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını yerliden yabancıya çevirdi ve İtalyan file bekçisi Salvatore Sirigu ile görüşmelere başladı.

JORGE JESUS'UN TERCİHİ YABANCI KALECİ OLDU

Kalesinde Altay Bayındır ve 19 yaşındaki Ertuğrul Çetin dışında alternatifi bulunmayan sarı lacivertliler, eski file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'ı istiyordu. Ancak Taşkıran'ın Kasımpaşa ile sözleşmesinin devam etmesi ve teknik direktör Jorge Jesus'un transferde tercihini yabancı kaleciden yana yapması nedeniyle bonservisi elinde olan Sirigu gündeme geldi.

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SIRIGU GENOA'DAN AYRILDI

Son olarak Genoa'da forma giyen ve takımının Serie B'ye düşmesine engel olamayan 35 yaşındaki file bekçisi, 1 Temmuz itibariyle sözleşmesinin sona ermesi üzerine serbest oyuncu statüsüne geçti.

FENERBAHÇE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

İtalyan basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşan Salvatore Sirigu, Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Tecrübeli kalecinin adı Napoli, Lazio ve Reggina'yla da anılıyor.

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28 KEZ İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Sirigu'nun kariyerinde Palermo, PSG, Sevilla, Osasuna ve Torino gibi takımlar bulunuyor. 192 cm boyundaki kaleci, İtalya Milli Takımı'nın formasını da 28 kez giydi.

Star Gazetesi

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