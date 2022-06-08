Burak Yılmaz yeni adresini açıkladı

Lille ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, kariyeri ve gelecek planlamasına ilişkin konuştu. Türkiye'den birçok takımla adı anılan Burak, TV 100'de yayımlanan "Az Önce Konuştum" programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

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"ACUN AĞABEY İLE GÖRÜŞMEM OLDU"

Türkiye'den hiçbir takımla görüşmediğini ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den teklif aldığını kaydeden Burak, "Bir gün Beşiktaş'ı arıyorum, bir gün olası Galatasaray sportif direktörünü arıyorum... Beşiktaş ve Galatasaray'la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun Ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun Ağabey de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım' dedi. Avrupa'da kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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"BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAYACAĞIM"

Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Burak, "Çok net söyleyeceğim, Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok" dedi.