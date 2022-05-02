Hezimetin faturası Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'a kesildi!

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Troyes'a konuk oldu. l'Aube Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı.

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3 GOL DE PENALTIDAN

Troyes'a 3 puanı getiren gollerin tamamı penaltıdan gelirken, 43 ve 86. dakikalarda Florian Tardieu ve 55. dakikada Ike Ugbo fileleri havalandıran isimler oldular.

Lille bu yenilgiyle 51 puanda kaldı ve 10. sırada yer alarak bitime 3 hafta kala Avrupa kupalarına katılma şansını tüketti. 36 puana yükselen Troyes ise 14. basamağa yükselerek düşme hattından uzaklaştı.

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Burak Yılmaz maça ilk 11'de başlarken 68. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını eksik bıraktı. Renato Sanches'in de 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı Lille maçı 9 kişi tamamladı.

Lille'in bir diğer Türk futbolcusu Zeki Çelik de karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak 81. dakikada yerini Tiago Douglas'a bıraktı.

BURAK YILMAZ VE ZEKİ ÇELİK'E ÇOK DÜŞÜK PUANLAR

Fransız basını Lille'in aldığı ağır yenilgi sonrası Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'e sert eleştirilerde bulundu. Burak'ın performansına 10 üzerinde sadece 2 puan verilirken, Zeki için de 3 puan verildi.

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İşte Fransız basınında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik için yapılan yorumlar...

"ZEKİ ÇELİK OYUNDA YOKTU"

Le Petit Lillois: "Türk zağ bek Zeki Çelik oyunda hemen hemen hiçbir şey yapmadı. Ofansif ve defansif olarak yoktu. (3 puan)"

"ZEKİ ÇELİK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Maxi Foot: "Lille'in seğ beki Zeki Çelik hayal kırıklığı yaratan bir maç çıkardı. Hem hücumda hem de savunmada çok az mücadele etti. (3 puan)

"BURAK YILMAZ MAÇTA HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Le Petit Lillois: "Burak Yılmaz hücumdaki partneri Jonathan David gibi maçta hiçbir şey yapmadı. Rakibine yaptığı arkadan müdahale sonrasında kırmızı kartla cezalandırıldı ve oyununu sonlandırdı. (2 puan)"

"BURAK YILMAZ TAKIMI GİBİ GERİGİNDİ"

Maxi Foot: "Burak Yılmaz takımı gibi gergindi. 68. dakikada Tardieu'ya yaptığı arkadan müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. Oyunda kaldığı bir saatten biraz fazla süre içerisinde sadece 1 şut çekti ve o da rakip defans oyuncusu tarafından karşılandı. (2 puan)"

Star Gazetesi