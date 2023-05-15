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Spor

Bursaspor, kampa girdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Somaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:29 - Güncelleme:
Bursaspor, kampa girdi
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Somaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.

TFF 2. Lig'in 37. haftasında sahasında yarın Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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