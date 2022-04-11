İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2022 Pazartesi / 10 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6908
  • EURO
    16,0095
  • ALTIN
    921.083
  • BIST100
    2447.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Canlı yayında açıkladı! ''Fenerbahçe'de kalmayı garantiledi''
Spor

Canlı yayında açıkladı! ''Fenerbahçe'de kalmayı garantiledi''

İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye oynattığı futbol ve son 8 maçta topladığı 22 puanla takdir edilirken, futbol yorumcusu Sinan Engin'den sürpriz bir çıkış geldi. Sinan Engin, teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin gelecek sezon da İsmail Kartal'la devam edeceğini söyledi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 16:27
ABONE OL

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon yeni hocasının kim olacağı merakla beklenirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın son 8 maçta topladığı 22 puan sarı lacivertli camiada kafaları karıştırdı. Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile devam etmesi gerektiğini belirtti.

Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil açıklaması ve Ryan Babel itirafı

"İSMAİL KARTAL KALMAYI GARANTİLEDİ"

2-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona eren Galatasaray derbisini değerlendiren Sinan Engin, "Domenec Torrent için bu görev piyango. Ancak İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'dan derbiye damga vuran görüntü!

"İSMAİL KARTAL BU İŞİ HAK ETTİ"

Sarı lacivertli yönetimin yapması gereken transferlerle ilgili de konuşan Engin, "Bir santrfor, bir kanat, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın ve İsmail Kartal ile devam edeceksin. Seneye bütçeler daralıyor. Yayından falan bu paralar gelmeyecek. İşler kolay değil. 4 milyon avro falan bir teknik direktöre nasıl vereceksin? İsmail Kartal bu işi hak etti." dedi.

Ceyhun Kazancı resmen açıkladı! Gidecek oyuncular ve Sörloth...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.