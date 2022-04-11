Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon yeni hocasının kim olacağı merakla beklenirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın son 8 maçta topladığı 22 puan sarı lacivertli camiada kafaları karıştırdı. Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile devam etmesi gerektiğini belirtti.

Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil açıklaması ve Ryan Babel itirafı

"İSMAİL KARTAL KALMAYI GARANTİLEDİ"

2-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona eren Galatasaray derbisini değerlendiren Sinan Engin, "Domenec Torrent için bu görev piyango. Ancak İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'dan derbiye damga vuran görüntü!

"İSMAİL KARTAL BU İŞİ HAK ETTİ"

Sarı lacivertli yönetimin yapması gereken transferlerle ilgili de konuşan Engin, "Bir santrfor, bir kanat, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın ve İsmail Kartal ile devam edeceksin. Seneye bütçeler daralıyor. Yayından falan bu paralar gelmeyecek. İşler kolay değil. 4 milyon avro falan bir teknik direktöre nasıl vereceksin? İsmail Kartal bu işi hak etti." dedi.

Ceyhun Kazancı resmen açıkladı! Gidecek oyuncular ve Sörloth...