Ceyhun Kazancı resmen açıkladı! Gidecek oyuncular ve Sörloth...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı kulübün transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Alexander Sörloth, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Alex Teixeira ve Miralem Pjanic'in durumları hakkında Fanatik Gazetesi'ne konuşan Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle:

"ALEXANDER SÖRLOTH'U KİRALIK VERSELER TRANSFERİ BİTİRMİŞTİK"

"Leipzig, net bir şekilde futbolcusunu sadece satılık olarak verebileceklerini resmi olarak bize bildirdi. Kiraya verseler çoktan bu transferi bitirmiş olurduk. Kendisi ile 5-6 aydan beri sürekli konuşuyorum. Türkiye'ye dönmeye ve İstanbul'da oynamaya çok istekli. İspanya'daki satın alma opsiyonu 18 milyon avro. Nasıl olacak, şu an kestirmek gerçekten güç. Sonuna kadar üstünde olacağımız bir isim. Önceliğimiz."

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CYLE LARİN İLE YOLLAR AYRILIYOR

"Her iki taraf kendine yeni bir yol çizdi. Larin'e emekleri için teşekkür edeceğiz" dedi.

"MİRALEM PJANİC İLE DEVAM ETMEYECEĞİZ"

"Pjanic, kiralık futbolcumuz. Ancak yeni sezonda devam etmeyeceğiz. Sadece hocanın sistemine uyan isimlerle yeni sezona başlayacağız."

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MICHY BATSHUAYI DE YOLCU

"Batshuayi Alanyaspor'a 2 tane attı. Özellikle ikinci golü öyle basit değil. Zor golü attı. Haftaya Giresun'da ne yapar bilemiyoruz. Dediğim gibi kiralık futbolcular kalmayacaklar"

"ALEX TEİXEİRA'YA ARAP YARIMADASI'NDAN TEKLİFLER VAR"

"Çok karakterli, duruşu olan ve sözü özü bir futbolcu. Kendisine Arap Yarımadası'ndan farklı teklifler var. Diğer bazı isimler gibi, 'Sözleşmem var ama oynamadan burada kalıp paramı alıp hayatıma bakarım' diyecek biri değil. Bu nedenle konuşup anlaşacağız."

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"Üçü de Milli oyuncular. Ancak şu anki durumları önemli. Hoca da kadroya baktığınızda bazı şeyleri zaten açık ediyor. Bu konuda fazla yorum yapmaya gerek de yok"

DOMAGOJ VİDA'YA EN FAZLA 1,5 MİLYON AVRO VEREBİLİRİZ"

"Domagoj Vida konusunda hocamız Valerien Ismael de biz de kalmasından yanayız. Kendisi de öyle. Ancak şu an 3.2 milyon Euro yıllık net ücreti var. Kendisine en yüksek 1.5 verebiliriz. Anlaşmasını da 1 yıllık yapacağız. Belki bir sene de bir opsiyon koyabiliriz"

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GÜVEN YALÇIN'IN KADRO ENDİŞESİ

"Güven Yalçın ile aramızdaki sıkıntı mali konular değil. Tamamen oyuncunun kafa yapısı. Kadroya girme konusunda bazı endişeleri var sanırım. Detaylı anlatıyorum. Süper Lig değil, 1. Lig'e bile gitse asla yalnız santrfor olmayacak. Burada kalıp gelecek yabancının yanında formayı zorlayacak"