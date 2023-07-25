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Spor

Çaykur Rizespor, yeni sezona hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, çalışmalarına Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

AA25 Temmuz 2023 Salı 23:25 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, yeni sezona hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki hazırlıklarına devam etti.

Karadeniz ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tek antrenmanla günü değerlendirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-yeşilli ekip, daha sonra koordinasyon, 5'e 2 top kapma çalıştı.

Pas oyunuyla çalışmaya devam eden oyuncular, son bölümde çift kale taktik maç oynadı. Antrenman koşuyla tamamlandı.

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