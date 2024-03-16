İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2024 Cumartesi / 7 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor'un konuğu Gaziantep FK
Spor

Çaykur Rizespor'un konuğu Gaziantep FK

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek. Müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 11:07 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un konuğu Gaziantep FK
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadında saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda Galatasaray'a 6-2 yenilen Rize temsilcisi, 39 puanla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Benhur Keser ve Mithat Pala ile sakatlığının ardından takımdan ayrı çalışan Laine, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 2-0 kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.