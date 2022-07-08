Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oluyor

Cenk Özkacar, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Belçika temsilcisi Oud-Heverlee Leuven'de gösterdiği başarılı performansla transfer döneminin gözdesi haline geldi.

CENK ÖZKACAR'A VERONA KANCASI!

Bonservisi Lyon'da bulunan ve Fransız takımının kadrosunda gelecek sezon yer alıp yer almayacağı belirsiz olan Türk stoperi transfer etmek için Hellas Verona'nın devreye girdiği iddia edildi.

NICOLA CASALE'NİN YERİNE TRANSFER EDİLECEK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; stoperi Nicolo Casale'yi Lazio'ya satmak üzere olan olan Verona, bu futbolcunun yerini Cenk Özkacar ile doldurmak istiyor.

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VERONA CENK İLE TEMASA GEÇTİ

21 yaşındaki savunma oyuncusunun kiralık olarak forma giydiği Leuven'de olağanüstü bir sezon geçirdiği vurgulanırken, Verona'nın Lyon'a dönen Cenk ile temasa geçtiği belirtildi.

SPORTİF DİREKTÖR MARROCU'NUN GÖZDESİ

Haberde, Verona Sportif Direktörü Francesco Marroccu'nun Türk Milli futbolcuya oldukça değer verdiği ve İtalyan takımının hocası Gabriele Cioffi'nin savunmasında Cenk Özkacar'ın sürpriz bir isim olabileceği ifade edildi.

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34 MAÇTA 2 GOL

Türk futbolcu geçen sezon Leuven'de 34 resmi maçta forma giydi. 3 bin 15 dakika sahada kalarak istikrarlı futboluyla dikkat çeken Cenk Özkacar sezonu 2 golle tamamladı.

Star Gazetesi