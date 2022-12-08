Siyah-Beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı, hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ın transfer çalışmalarıyla ilgili olarak Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

"MASUAKU'NUN SAKATLIĞI SEBEBİYLE..."

İlk olarak öncelik verdikleri bölgeler hakkında konuşan Kazancı, "Şenol hocamız hücum hattını yeterli görüyor. Şu ana kadar bir talepte bulunmadı. Savunma için bazı düşüncelerimiz var. Artur Masuaku, iyi bir oyuncu ancak sakatlığının etkisi sebebiyle o bölgeye güçlü, fizikli bir alternatif olabilir" ifadelerini kullandı.

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Kulüp hakkında çıkan Caner Erkin iddiası için de konuşan Kazancı, "Caner ve menajeriyle bir temasımız olmadı. Söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum" yorumunu yaptı.

"ZİYECH'İN MALİYETİ YÜKSEK"

Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech konusunda da görüşünü bildiren Kazancı, "Ziyech'i almamız imkansız gibi. Maliyeti çok yüksek" sözlerini sarf etti.

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"SAMET'İN F.BAHÇE'YLE ANLAŞMAK ÜZERE OLDUĞUNU DUYDUM"

Adana Demirspor'dan Samet Akaydın için çalışmaları hakkında da konuşan Kazancı, "Samet için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece" dedi.

"GHEZZAL'IN SAKATLIĞI BİN FUTBOLCUNUN BİRİNDE OLUR"



Takımın Cezayirli yıldızı Ghezzal'ın durumunu yakından takip ettiklerini söyleyen Ceyhun Kazancı, "Rachid Ghezzal, takımdaki yerini ilerleyen dönemde alacak. Amerikan futbolu sporcularında yaşanan bir sakatlık yaşadı. Ayak parmağında kapsül yırtığı oldu. Bin futbolcunun birinde olabilecek bir sakatlık" sözlerini sarf etti.

Dünya Kupası'nda Süper Lig'den sadece Beşiktaşlılar kaldı

Kazancı, Dünya Kupası'nda yollarına devam eden Weghorst ve Saiss için de, "Dünya Kupası'nda iki tane oyuncusu kalan tek Türk kulübüyüz. Saiss ile konuştum. Çok mutlu, tarih yazdılar. Bizde sadece Galatasaray maçında bir hata yaptı. Başka hatası yok. Sakatlığının önemsiz olduğunu söyledi" açıklamasını yaptı.

"FEGHOULİ BİZZAT ARAYIP GELMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Sofiane Feghouli'yle ilgili de konuşan başarılı yönetici, "Feghouli bizzat kendisi arayıp gelmek istediğini iletti. Kaliteli bir futbolcu ama bizim o bölgemiz dolu" ifadelerini kullandı.

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"DELE ALLİ'DEN BEKLENTİLERİ KARŞILAMASINI BEKLİYORUZ"



Takımın İngiliz yıldızı Dele Alli'den büyük beklentilerinin olduğunu söyleyen Kazancı, "Dele Alli, oyundan çıktığı maçta bile 10 kilometre üstünde koşuyor. Beklentileri karşılamasını bekliyoruz" yorumunu yaptı.

"CİSSE'YLE PROFESYONEL SÖZLEŞME"

U19 Takımı'nda forma giyen ve Antalya kampında yer alan Fildişi Sahilli stoper Badra Cisse'nin potansiyelinin yüksek olmasından söz eden genç yönetici, "Cisse'ye yurt dışından talipler var. Profesyonel sözleşme imzalayıp ardından kiralayacağız" yorumunu yaptı.